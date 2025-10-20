Antes de ser extraditado a Estados Unidos, donde está siendo investigado por narcotráfico, Fred Machado, volvió a hablar sobre su vínculo con José Luis Espert, quien bajó su candidatura a diputado por La Libertad Avanza luego de que se conocieran contratos con el empresario, y advirtió: "Si hablo, se cae el país".

Sobre esta advertencia, explicó: "A Santiago Caputo le hago llegar un mensaje: ‘Yo no quiero ir a Estados Unidos. Si esto explota, yo fundo todo. Yo hablo y se cae el país mañana’. La respuesta fue: ‘Mensaje recibido’", contó Machado.

Por otro lado, habló de su vínculo con Espert, a quien apoyó durante la campaña electoral de 2019, y aseguró que tiene "bronca y decepción acumulada" y consideró: "No tendría que haberme negado. ¿Por qué me negó", cuestionó. El reclamo de Machado surge ya que el diputado no quiso explicar, tras ser consultado en reiteradas oportunidades, cuál era su relación.

"Yo lo quise advertir. Se lo dije en marzo de 2021, le expliqué que irían por él. Pero no me escuchó", sostuvo Machado en diálogo con Radio Splendid.

Al ser consultado sobre qué le diría hoy, respondió: "Le diría hoy: 'Flaco, buenas, te tendrías que haber asesorado mejor y segundo, no negar cosas que iban a ser evidentes'... Entre gitanos no nos miremos las cartas", lanzó.

Por último, reiteró que le puso un avión a disposición y le pagó hoteles, pero que el "Espert del 19 no era el Espert del 25". Y sentenció: "El Espert del 25 se convirtió en lo que combate".

Fred Machado será extraditado a EEUU el 5 de noviembre

Machado será extraditado el próximo 5 de noviembre. La fecha fue comunicada por la Interpol el jueves pasado. Lo trasladarán desde el aeropuerto de Ezeiza en un vuelo de línea bajo estrictas medidas de seguridad, aunque aún resta ultimar todos los detalles relacionados con su partida.

Actualmente está detenido en la delegación policial de Viedma, y será extraditado tras el fallo de la Corte Suprema y la posterior decisión del Poder Ejecutivo en ese sentido.

El empresario está acusado en Estados Unidos por estafa en la venta de aviones, lavado de dinero y narcotráfico.

En esa causa, el año pasado su socia fue condenada a 16 años de prisión. Estados Unidos pretende juzgar ahora a Machado. / Ámbito