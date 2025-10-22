Después de varios días de angustia, la familia de Mariana Lens, la joven argentina de 26 años que había viajado a España por una oferta laboral y estaba desaparecida desde el 14 de octubre, recibió un llamado de una “dependencia policial” que informó que la joven se encuentra allí, “en buen estado”.

El llamado llegó en las últimas horas, justo cuando la mujer se preparaba para viajar al país europeo para sumarse a la búsqueda.

La familia de Mariana, que vive en Villa Devoto, había hecho pública la denuncia luego de perder todo tipo de contacto con ella y detectar movimientos sospechosos en sus redes sociales. La joven había viajado desde Sáenz Peña, provincia de Buenos Aires, hacia Palma de Mallorca, donde iba a trabajar como niñera.

Durante los primeros días en España, Mariana se comunicó con sus allegados para contarles que estaba bien, pero luego dejó de responder mensajes y llamados.

Su entorno temía que hubiera sido víctima de una red de trata. Ahora, la confirmación de que está con vida y bajo resguardo policial devuelve la calma, mientras se esperan más detalles sobre las circunstancias de su aparición. /TN