Apartaron a toda la Brigada de Orán por el faltante de más de $30 millones

Veintiún efectivos que prestaban servicio en la Brigada de Investigaciones N° 2 de Orán fueron apartados de sus funciones luego de confirmarse la desaparición de una importante suma de dinero que había sido secuestrada por orden judicial meses atrás.

El hecho, que se conoció anoche, derivó en una investigación penal y otra administrativa. Según fuentes oficiales, el monto bajo custodia ascendía a 62,5 millones de pesos, provenientes de un procedimiento realizado en abril de este año con intervención de la Fiscalía de Orán, en el marco de una causa por robo.

El dinero estaba almacenado en dependencias de la Brigada por disposición fiscal, a la espera de su restitución a los propietarios. Sin embargo, al disponerse la devolución, se constató que al menos la mitad del monto había desaparecido, lo que motivó la inmediata intervención de la Fiscalía Penal 1 de Orán, a cargo de Daniela Murua.

En diálogo con El Tribuno, el jefe de la Policía de Salta, José I. Bustos, señaló: "Al tomar conocimiento de que en la Brigada de Investigaciones N° 2 faltaba cierta cantidad de dinero que debía ser entregada a las personas afectadas, inmediatamente se informa a la fiscalía de turno sobre esa situación".

El jefe policial explicó que en esa unidad trabajaban 20 efectivos, además del oficial a cargo del secuestro del dinero, recientemente trasladado a Pichanal. "Todos fueron suspendidos de manera automática para garantizar la transparencia en la investigación. Nosotros actuamos de inmediato y dejamos que la Fiscalía avance con sus pericias", precisó.

Las medidas adoptadas

La suspensión preventiva busca evitar interferencias en el proceso judicial y garantizar una investigación imparcial. "En casos similares hemos hecho lo mismo. Cuando se detecta una irregularidad de esta magnitud, la prioridad es preservar la transparencia y la credibilidad de la institución", añadió Bustos.

El jefe policial confirmó que, tras el hallazgo, ningún efectivo quedó en funciones en la Brigada. "Todos fueron suspendidos. En su lugar, llevamos personal de otras brigadas de investigaciones para que se hagan cargo tanto de las actuaciones como de las personas detenidas que se encontraban en esa unidad", explicó.

Además, confirmó la detención de uno de los oficiales por orden de la fiscalía. "Este hombre había recibido el oficio judicial para la entrega del dinero y no cumplió con la orden. Por eso la Fiscalía dispuso su detención", indicó.

La investigación judicial

El Ministerio Público Fiscal informó que la fiscal Daniela Murua imputó al oficial detenido por los delitos de hurto calificado con llave retenida, en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público.

De acuerdo con la causa, el oficial tenía bajo su responsabilidad la custodia de los fondos vinculados a una investigación penal en curso, y habría retenido una de las llaves del cofre de seguridad donde estaba almacenado el dinero. Esta acción le habría permitido acceder a los bienes y sustraer parte del monto sin autorización.

Cabe destacar que en la Brigada aún permanecen personas privadas de su libertad.

La denuncia se originó a partir del testimonio de personal jerárquico de la misma fuerza, que detectó irregularidades en la custodia de los bienes secuestrados. Durante el procedimiento judicial, la fiscal ordenó el secuestro del teléfono celular del imputado, la recolección de elementos de interés probatorio y la realización de pericias.

Desde el Ministerio Público no descartan que, a medida que avance la investigación, se amplíen las imputaciones o se adopten nuevas medidas procesales. "Todo está bajo análisis. Hay contradicciones en las declaraciones y una demora injustificada en cumplir la orden fiscal que disponía la entrega de los bienes", indicaron fuentes judiciales.

En paralelo, la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad inició un sumario administrativo para determinar las responsabilidades disciplinarias del personal involucrado.

"Nosotros, como institución, no vamos a permitir este tipo de hechos. Por eso, inmediatamente suspendimos a los efectivos involucrados hasta que se establezca la verdad judicial", remarcó Bustos.

Antecedentes y contexto

Desde el Ministerio de Seguridad recordaron que, durante la gestión del ministro Gaspar Solá Usandivaras, se concretaron 25 exoneraciones y hay otras 20 bajas en trámite, en el marco de un proceso de depuración interna destinado a fortalecer la confianza ciudadana en las fuerzas de seguridad.

En este caso puntual, la orden de entrega del dinero a sus propietarios no se concretó en tiempo y forma. La irregularidad fue advertida días después, y este sábado se produjo la detención del principal sospechoso. /El Tribuno