Mientras realizaban tareas de investigación en el ámbito de la Capital, los efectivos vieron a los jóvenes en actitud sospechosa a bordo de una motocicleta sin dominio en avenida República del Líbano al 2.400. Durante el control policial, además, corroboraron que no contaban con ninguna documentación del rodado. Ambos fueron trasladados a la dependencia policial donde en presencia de testigos, los efectivos hallaron envoltorios con marihuana y cocaína entre sus prendas.

Al intervenir, las autoridades de la Unidad Fiscal de Narcomenudeo (UFINAR) ordenaron el secuestro de las sustancias luego de que un equipo de la Dirección Drogas Peligrosas (Didrop) Este realizara las pruebas de campo correspondientes y constatara que se trataba de 53 gramos de marihuana y 19 gramos de cocaína. También incautaron un celular y una motocicleta.

En cuanto a la pareja, un joven de 28 años y una mujer, de 24, solicitaron sus planillas prontuariales para luego decidir sobre su situación procesal.

El accionar policial fue supervisado por el jefe de la Unidad Regional Este, Comisario General Carlos Ruiz. /Comunicación Tucumán