Mientras realizaban recorridos preventivos en la jurisdicción de la Comisaría Once, dos motoristas fueron alertados por una joven que denunció un intento de robo con una pistola. Tras ello emprendieron la búsqueda de los sospechosos y los localizaron en la calle Santa Cruz al 1.100 de la capital. Al intervenir, la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos de la I Nominación avaló la detención de tres hombres de 26, 30 y 32 años y el secuestro del arma, en una actuación dirigida por el jefe de la División, subcomisario Fabián Peñaloza, y supervisada por el director general de Prevención Ciudadana, comisario mayor Sergio Juárez.