Una mujer de 42 años fue detenida tras apuñalar al perro de su vecina después de una pelea entre ambas mascotas en la ciudad costera de Mar del Plata.

El hecho ocurrió en el barrio Libertad el lunes por la tarde cuando un perro se escapó de su casa y mordió a un caniche llamado "León".

La dueña del caniche rescató a su mascota, fue hasta la casa del otro perro, amenazó a los dueños y atacó al animal con un cuchillo.

Luego, los efectivos de la Policía Local llegaron al lugar tras un llamado al 911 y detuvieron a la agresora. Fue trasladada a la comisaría sexta.

Tras el hecho, los dos perros recibieron atención y se encuentran fuera de peligro. Este martes, la mujer declaró en Tribunales que actuó para defender a su mascota y el fiscal Eduardo Layús la imputó por los delitos de amenazas y daño.

Finalmente, según informó NA, la agresora seguirá alojada en la Unidad Penal N° 50 de Batán hasta la audiencia de excarcelación.