Casi una década después del femicidio de Micaela Ortega, la nena de 12 años asesinada en Bahía Blanca tras ser engañada por redes sociales, su asesino, Jonathan Luna, volvió a generar dolor en la familia. Desde la cárcel, le envió mensajes por Facebook a Mónica Cid, madre de la víctima, para pedirle perdón por lo que calificó como su “error”.

El contacto ocurrió el pasado miércoles, a las 18.30, desde la Unidad Penal N° 32 de Florencio Varela, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). “Espero que algún día pueda perdonarme”, escribió Luna, de 35 años. Ante el silencio de Mónica, insistió tres horas después: “Espero que algún día usted me pueda perdonar”. Y agregó: “Hoy estoy pagando mi error”.

Impactada por el mensaje, la mujer decidió hacerlo público al día siguiente:

“En estos momentos me siento morir. El asesino de mi hija con tanta vida, y MICA en un nicho frío y solitario. NOSOTRAS PERPETUA, JONATHAN LUNA MÁS VIVO QUE NUNCA, MALDITA JUSTICIA”.

La publicación en Facebook recibió decenas de mensajes de apoyo y repudio contra el femicida. “No puedo creer que la vida no lo castigue como se merece… nosotras muertas en vida sin nuestras hijas”, escribió Laura. Betina, prima de Mónica, le dedicó unas palabras de consuelo: “Solo le pido a Dios que pueda darte paz y que sane tu corazón”. Otros comentarios fueron más directos: “Qué hdp basura”, “Pagando mi error, dice la lacra inmunda. El peor castigo se merece”.

Tras conocerse el caso, las autoridades del penal requisaron la celda de Luna y hallaron un teléfono en poder de un compañero. El aparato fue secuestrado y enviado a fiscalía. Si se confirma que fue usado para enviar los mensajes, el preso enfrentará un expediente disciplinario.

El crimen de Micaela Ortega

El 23 de abril de 2016, Micaela salió de su casa en el barrio Noroeste de Bahía Blanca sin saber que iba a encontrarse con su asesino. Luna, por entonces de 26 años, se había ganado su confianza con un perfil falso de Facebook en el que se hacía pasar por una niña de su edad.

La búsqueda duró más de un mes. La pista clave llegó desde el National Center for Missing & Exploited Children de Estados Unidos, que alertó sobre el contacto virtual entre la menor y Luna. Un allanamiento en la casa del sospechoso en Ingeniero White confirmó las sospechas: hallaron pertenencias de Micaela y el celular usado para engañarla.

Finalmente, el 28 de mayo, la policía encontró el cuerpo de la niña en un descampado cercano a la ruta 3, en las afueras de Bahía Blanca. Había sido estrangulada y golpeada. Según la investigación, Luna intentó abusar de ella, le robó y luego la mató. Incluso quiso vender una planchita de pelo que le había sustraído.

En 2017, fue condenado a prisión perpetua en un juicio histórico: el primero en Argentina por grooming seguido de muerte. Al momento del crimen, estaba prófugo tras fugarse en 2014 durante una salida transitoria por una condena anterior de robo calificado.