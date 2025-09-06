Matías Jurado, sospechoso de haber cometido varios asesinatos en serie, fue sometido a nuevas pericias psiquiátricas durante la mañana de este viernes. Las pruebas psiquiátricas ocurrieron luego de que se confirmaran el hallazgo de los restos de dos nuevas víctimas en “la casa del horror”, donde se cometían los crímenes.

Jurado fue trasladado por personal policial desde el Servicio Penitenciario hasta el Ministerio Público de la Acusación, donde fue entrevistado por una profesional del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta. Los resultados serán claves para definir el rumbo de la causa.

De acuerdo con la información publicada por el portal El Tribuno de Jujuy, la psiquiatra elaborará un informe que será incorporado al expediente judicial junto con las pericias anteriores y con el historial clínico, psicológico y de conducta aportado por el Servicio Penitenciario.

El análisis de ese material servirá para determinar si el perfil y la conducta de Matías Jurado corresponden al de un asesino serial. Mientras tanto, permanece detenido, aislado y monitoreado en el Establecimiento Penitenciario de Jujuy.

A su vez, se espera que en los próximos días la imputación se amplíe por “homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y por placer, cuatro hechos en concurso real”.

Quiénes son las víctimas del asesino serial

Matías Jurado está acusado de cometer al menos cuatro homicidios. Los restos biológicos encontrados en su casa ubicada en el barrio Alto Comedero corresponden al de cuatro personas denunciadas como desaparecidas:

Jorge Omar Anachuri (68 años)

Desapareció el 25 de julio. Tenía movilidad reducida en una pierna y un brazo. Fue visto por última vez en la calle Perú, barrio Mariano Moreno. 1,80 m, contextura robusta, tez trigueña, cabello blanco, posiblemente con barba. Ojos marrones. Vestía campera negra.

Sergio Alejandro Sosa (25 años):

Se perdió en Barrio Coronel Arias. 1,55 m, delgado, tez blanca, cabello negro con canas, ojos negros, uno de ellos desviado (esotropía). Se desconoce cómo vestía al momento de desaparecer.

Miguel Ángel Quispe (60 años):

Desaparecido desde junio. 1,80 m, tez blanca, delgado, cabello ondulado corto negro con canas, cicatriz en la nuca y el cuero cabelludo.

Juan José Ponce (51 años):

Desapareció en abril. 1,50 m, delgado, cabello corto con canas. Vestía chaleco azul, buzo beige, pantalón gris oscuro y gorra roja.