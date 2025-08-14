En la mañana de este jueves, efectivos de la Unidad Regional Norte aprehendieron a 7 trabajadores de Pedidos Ya por causar disturbios en la vía Pública, y agredir a personal policial y de la Guarda Urbana Municipal.

El Jefe de Zona II de la Unidad Regional Norte, comisario inspector, Héctor Marín, comentó al respecto: “a las 11 de la mañana de este jueves, tomamos conocimiento de una protesta por parte de trabajadores de Pedidos Ya en frente de la Municipalidad de Yerba Buena, ante esa circunstancia nos desplazamos al lugar, cuando llegamos logramos visualizar a un grupo de personas agrediendo a un motorista de la Guardia Urbana Municipal en la Avenida Aconquija esquina Calle Salta”.

Además, añadió: “es por esto que tomamos intervención en lo ocurrido, en ese momento, llegaron 60 trabajadores más quienes comenzaron a agredir al personal de la GUM y a la Policía resultando heridos 5 empleados del GUM, el director de Seguridad y el Jefe de la Comisaría Yerba Buena”.

A raíz de este hecho, 7 de los agresores quedaron aprehendidos en la dependencia policial jurisdiccional, y fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales.

“La protesta se originó a raíz de un control realizado en la noche de este miércoles, donde le retuvieron la moto a un cadete de Pedidos Ya que había cruzado un semáforo en rojo y no contaba con la chapa patente”, agregó, Marín.

Finalmente, comentó: “Los trabajadores pueden desarrollar su labor diaria siempre y cuando respeten las normas de tránsito y tengan toda la documentación en regla”. /Comunicación Tucumán