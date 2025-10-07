En el cruce del pasaje Cruz del Eje y la calle Godoy Cruz, efectivos policiales detectaron a un joven que, al advertir la presencia de los móviles, intentó darse a la fuga. Fue interceptado a pocos metros cuando intentaba ingresar a una vivienda; en presencia de testigos procedió a exhibir sus pertenencias y se constató que portaba varias bochitas de marihuana. Tras el hallazgo, el joven fue aprehendido y trasladado a la comisaría de Alderetes.

La Unidad Fiscal de Narcomenudeo (UFINAR) ordenó el secuestro de los envoltorios con marihuana y del dinero en efectivo por presunta infracción a la Ley de Narcomenudeo N° 9.188 y a la Ley de Estupefacientes N° 23.737. Personal de la Dirección Drogas Peligrosas (Didrop) Este realizó pruebas de campo que confirmaron que la sustancia incautada era marihuana. En relación con el aprehendido, se determinó su liberación si no registraba causas pendientes ante la justicia.

El operativo estuvo a cargo del jefe de la División, subcomisario Martín Brito, y fue supervisado por el director general de Prevención Ciudadana, comisario mayor Sergio Juárez.