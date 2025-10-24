Tres hombres fueron detenidos por personal de la División Patrulla Motorizada Capital luego de una persecución que comenzó tras una denuncia por amenazas con arma de fuego en el barrio Sur de la capital tucumana. Un cuarto individuo fue aprehendido por intentar obstaculizar el procedimiento.

“El hecho ocurrió alrededor de las 19.30, cuando el personal realizaba recorridos preventivos en jurisdicción de la Comisaría Seccional 11 y fue alertado por el Sistema Integrado de Emergencias 911 sobre un presunto robo agravado en la calle Ricardo Balbín al 600”, informó el oficial principal Epifanio Barboza, jefe de Compañía de la Patrulla Motorizada Capital.

Al arribar al lugar, los motoristas observaron una camioneta que se daba a la fuga. “Por tal motivo, se inició un seguimiento a distancia. Al notar la presencia policial, los ocupantes aceleraron la marcha, dando inicio a una persecución que finalizó en la avenida Pedro Miguel Aráoz al 1.000”, detalló Barboza.

En ese punto, los efectivos interceptaron el vehículo y detuvieron a los tres ocupantes. “En presencia de testigos, al registrar la camioneta se procedió al secuestro de un revólver, cartuchos y otros elementos de interés para la causa”, añadió el jefe policial.

Durante el operativo, un familiar de los sospechosos se presentó en el lugar e intentó entorpecer el accionar de los uniformados, por lo que fue reducido y aprehendido por atentado y resistencia a la autoridad.

Las autoridades de la Unidad Fiscal Criminal de la II Nominación avalaron las detenciones de los tres hombres —de 49, 35 y 29 años—, además del secuestro de un arma de fuego, un cargador, municiones, la camioneta, celulares de alta gama, dinero en efectivo, vestimenta y comprobantes de cobranza. El cuarto aprehendido, de 24 años, recuperó la libertad tras las actuaciones correspondientes.

Finalmente, Barboza destacó el accionar coordinado de las fuerzas de seguridad:

“Junto con el personal del Sistema Integrado 911 estamos trabajando para dar una respuesta inmediata al ciudadano ante este tipo de situaciones”.