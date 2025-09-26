Avellaneda: denuncian que un alumno golpeó a un compañero y lo dejó en coma

Isaías M. está internado en terapia intensiva luego de ser brutalmente golpeado por un compañero en el Colegio N°27 de Chacabuco y Roca, en Avellaneda.

El incidente ocurrió el 24 de septiembre y la familia realizó un duro descargo denunciando la falta de asistencia del personal de la institución durante y después del ataque.

Según el relato de la hermana de Isaías, difundido en redes sociales, la agresión se desencadenó por una disputa por un asiento. “Sufrió un ataque por parte de L.R., quien atacó sin piedad a Isaías solo por un asiento“, comenzó la publicación en Instagram.

La denuncia también recae sobre la actuación del personal docente y directivo. La hermana aseguró que la profesora Rosana Santos, presente en el momento de la golpiza, no solo “no reaccionó al ataque de L.R. sino que también ayudó a que Isaías no pudiera defenderse”.

Además, la familia sostiene que la institución impidió la comunicación inmediata, demorando la asistencia. “También esta profesora, con participación del personal de la institución, le impidió a la hermana de Isaías que se comunicara con el familiar a cargo para poder asistirlo“, relató la joven.

La situación se tornó crítica cuando Isaías sufrió un paro en el colegio, y, siempre según la versión familiar, nadie lo asistió de manera adecuada. “Isaías entró en paro cardiorrespiratorio en el colegio y nadie lo asistió. Estuvo sin signos vitales durante 20 minutos, sin asistencia”, afirmó la hermana en su descargo.

Cuando la madre finalmente logró llegar a la escuela, la falta de colaboración para el traslado del joven fue otro punto de conflicto. “Ningún personal ayudó a movilizar a Isaías. Solo dos compañeros que salieron a buscar algún patrullero para poder trasladar a Isaías al hospital”, destacó la hermana del joven.

Luego de ser ingresado en el hospital, los médicos trabajaron arduamente: “Fueron 20 minutos más que el personal del hospital estuvo reanimándolo", indicaron sobre la salud de Isaías, quien está en coma inducido y lucha por su vida.

Evelyn, mamá de Isaías, dialogó con Mediodía Noticias y precisó que su hijo tiene un corte en la cara y que los principales golpes los sufrió en el pecho y el estómago. En cuanto al agresor, se confirmó que tiene 16 años y que se encuentra detenido en su casa.

“Solo pido justicia por mi hijo”, insistió la madre de la víctima durante la entrevista. Según su relato, los chicos entraron a las 14:45 al salón, después de merendar, y se se sentaron en los asientos de atrás. En ese momento, Luciano le pidió el asiento a Isaías, pero cuando este se negó, recibió una bofetada.

“Cuando mi hijo atina a responder al cachetazo, la profesora agarró de los brazos a mi hijo, y no pudo defenderse”, relató Evelyn. Fue entonces cuando el agresor “empieza a darle piñas en la cara, en el pecho”, a la víctima. La madre del adolescente afectado denunció que la profesora no habría evitado la pelea, sino que solo sostuvo a Isaías. “Agarró a mi hijo de los brazos para que no se pueda defender”, remarcó.

Y el adolescente, “de tantos golpes que recibió, sufrió un paro cardíaco”, aseguró Evelyn. Además, la mujer aseguró que a su otra hija, que también estudia en el mismo salón, “le sacaron el teléfono para que no pueda comunicarse”. Sin embargo, la joven logró recuperar el celular y llamar a su madre, quien trabaja a cinco cuadras del colegio.

“Llego al colegio y cuando subo al primer piso en el salón de mi hijo, mi hijo estaba sin vida. Lo agarré como pude. Dos compañeros me ayudaron a bajar las escaleras con él. Y empecé a gritar que empiecen a parar los autos. Y apareció un patrullero que me trajo al hospital Fiorito y estuvimos 25 minutos reanimándolo", contó.

En tanto, la madre de Isaías pidió aclarar el rumor de que su hijo “era el agresor”. “Se están diciendo muchas cosas de mentira. Que mi hijo era el agresor. Que mi hijo hacía bullying. Eso es mentira”, añadió y también confirmó: “A mí el colegio no me ayudó. Nadie me ayudó a bajar a mi hijo. Yo, cuando llegué, mi hijo estaba sin vida. Eso quiero aclarar".

Actualmente, Isaías está en coma inducido. Los médicos le explicaron que recibió golpes “en el pecho y en el estómago”, y que está sufriendo convulsiones porque no le llegaba oxígeno al cerebro. “Hace rato le bajaron las fiebres. Necesitamos un milagro”.

La víctima sufría bullying

De acuerdo con el testimonio de Evelyn, la familia del agresor no se comunicó con ella, pero sí publicaron en redes sociales que Isaías “era el que agredía al nene, diciendo que había actas y que la directora había salido a favor de ellos”. Sin embargo, la madre insistió que no hay “ningún acta”. “No hay un acta, un papel que diga que mi hijo lo maltrataba o le hacía algo”.

En cambio, señaló que su hijo ya había vivido otro episodio de bulying. “Esto viene hace rato. Yo tengo una denuncia contra el colegio porque a mi hijo le habían clavado una lapicera en el brazo. No había un directivo. La escuela estaba completamente sola porque la directora había pedido licencia", sostuvo. /TN