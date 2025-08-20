La directora del Hospital de Niños, Inés Gramajo, confirmó que el pasado martes por la tarde ingresó en la guardia una niña de tres años con una herida por arma de fuego. Según el relato institucional, la bala habría ingresado por la región dorsal y salido por el brazo izquierdo. La facultativa indicó que la lesión es superficial y no comprometió órganos vitales ni vasos sanguíneos, por lo que la menor permanece internada en una sala de clínica para la realización de los controles médicos posteriores.

Ante la gravedad que implica cualquier episodio de este tipo, la dirección del centro informó además que la fiscalía y el médico forense han intervenido en el caso. Por el momento se desconocen mayores detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el disparo, así como la dinámica de los hechos y la posible participación de terceros.

Las autoridades judiciales llevan adelante las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido. En el ámbito hospitalario, el seguimiento de la niña continuará con evaluaciones destinadas a descartar complicaciones tardías y asegurar su recuperación plena. Fuentes oficiales señalaron que, dada la edad de la paciente y la naturaleza del traumatismo, el equipo multidisciplinario permanecerá atento a cualquier requerimiento de tratamiento o rehabilitación que pudiera resultar necesario.