Efectivos de la División Patrulla Motorizada Banda del Río Salí 911, dependiente de la Dirección General de Prevención Ciudadana, realizaron un procedimiento en el que secuestraron 21 envoltorios de cocaína, dinero en efectivo y un teléfono celular.

El hecho ocurrió este sábado alrededor de las 11:15 en el Segundo pasaje sin nombre del barrio Asentamiento 4 de Mayo, cuando los motoristas realizaban recorridos preventivos por la zona. Allí interceptaron a un joven que se mostró nervioso ante la presencia policial.

Al realizarle la requisa, los uniformados encontraron entre sus prendas 21 “ravioles” de papel con una sustancia blanquecina, que por sus características sería cocaína, además de $6.000 en efectivo y un teléfono celular Samsung Galaxy J2 Prime.

El aprehendido fue identificado como Francisco Miguel Maniscalco, de 26 años, domiciliado en calle José Colombres y Entre Ríos, de Banda del Río Salí.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Narcomenudeo, se dio intervención al personal de Drogas Peligrosas Este (DI.DROP. Este), quienes realizaron la prueba de campo, confirmando que la sustancia era cocaína con un pesaje total de 5 gramos.

Desde la Justicia se ordenó no adoptar medidas privativas de libertad contra el joven, quien permaneció en la dependencia policial hasta obtener el resultado de sus antecedentes. En tanto, la droga, el dinero y el celular quedaron secuestrados.

El procedimiento fue informado por el subcomisario Héctor Leal, segundo jefe de la Patrulla Motorizada Banda del Río Salí, y supervisado por el comisario Pablo Bernachi, jefe de la división. /Noticias del Interior