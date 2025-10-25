Un accidente de tránsito se registró este sábado alrededor de las 19:48 en Banda del Río Salí, cuando un automóvil que circulaba por calle Torquins y giraba hacia calle Mendoza impactó contra una motocicleta que se desplazaba en sentido contrario.

Tras el primer choque, la moto colisionó de manera secundaria contra una bicicleta estacionada en la esquina, que tenía un ocupante a bordo.

De inmediato, se dio intervención a la base de vigías municipales, que envió personal motorista al lugar. También arribó una ambulancia del municipio, cuyo equipo médico asistió y trasladó al conductor de la motocicleta a un centro de salud para su atención.