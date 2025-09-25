Este jueves por la tarde personal policial de la Comisaría Quinta tomó conocimiento del hallazgo de una mujer sin vida en su vivienda ubicada en calle España al 1.300 en Barrio El Bosque en la capital tucumana.

Un vecino de la zona advirtió que la puerta del domicilio se encontraba violentada y eso le pareció extraño por lo que decidió ingresar ya que a la dueña no se la veía hace más de dos años. Cuando entró observó un cuerpo en descomposición en una habitación y que aparentemente se trataría de la dueña.

Autoridades policiales comunicaron lo sucedido a la Unidad Fiscal de Homicidios de turno quien ordenó que se de intervención al ECIF y a la División Homicidios.