El comisario mayor Rufino Medina, subdirector de la DIGEDROP, informó que los allanamientos se concretaron continuando con los lineamientos interpuestos por el ministro de Seguridad, jefe y subjefe de Policía.

“En la fecha esta Dirección de Drogas Peligrosas, más precisamente DIDROP Capital, con el apoyo de DIDROP Norte, Sur, Las Talitas y Bella Vista, irrumpieron en forma simultánea tres inmuebles ubicados en el barrio Tiro Federal, domicilios que estaban siendo investigados por venta de sustancias prohibidas, con anuencia de la Fiscalía Narcomenudeo Capital”, detalló.

Además, Medina precisó que, en presencia de testigos, se logró el secuestro de bochitas y ravioles de cocaína, dinero en efectivo, dos tumberas, una pistola calibre 22 mm y la aprehensión de cinco personas, tres de sexo masculino y dos femeninos, a quienes se les extrajo el juego de fichas dactiloscópicas; a fin de establecer si tienen antecedentes en este tipo de ilícito o en otro.

Por su parte, el comisario Félix Zabaleta, jefe de la DIDROP Capital, explicó: “Esta investigación se hace a través de denuncias anónimas, donde se informaba que en estos domicilios se comercializaban sustancias estupefacientes”.

“Es por ello que intervino la Unidad Fiscal de Narcomenudeo y el Juzgado de Narcomenudeo, quienes dieron la medida investigativa y, a posterior, las de allanamiento. Estas medidas fueron con colaboración de DIDROP Las Talitas, DIDROP Oeste, DIDROP Bella Vista y DIDROP Lules”, indicó.

Finalmente, Zabaleta recordó: “el Ministerio Público Fiscal ha abierto una página donde se introducen las denuncias anónimas” e instó a la comunidad a colaborar: “Es importante hacer este tipo de denuncias, donde se pueden desbaratar estos kioscos de sustancias estupefacientes. Las personas que deseen denunciar de manera anónima también pueden comunicarse al número 381-4426312”. /Comunicación Tucumán