Batalla campal a la salida de un boliche en Palermo: dos jóvenes resultaron heridos de arma blanca

Una feroz pelea entre jóvenes ocurrida este jueves a la madrugada a la salida de un boliche ubicado en el barrio porteño de Palermo terminó con dos heridos de arma blanca, caos y sangre en la vereda. Producto de las lesiones cortopunzantes, las víctimas fueron trasladadas de urgencia al hospital Fernández.

Fuentes policiales precisaron que el altercado ocurrió en el boliche Ink, localizado sobre avenida Niceto Vega al 5.600, entre Bonpland y Fitz Roy.

Según pudo saber este medio, el conflicto se habría originado dentro del boliche, luego de que un grupo de jóvenes le robara una cadenita a un chico. Ese hecho habría originado la pelea, que continuó afuera del lugar.

“Fue una riña entre 10 personas aproximadamente. Trasladamos a dos pacientes, uno de 18 y otro de 26. Uno con herida de arma blanca en el rostro, a quien se lo compensó en el lugar. Lo trasladamos al Fernández. Y el otro con múltiples heridas de arma blanca, también derivado al Fernández”, precisó el doctor Alberto Crescenti, titular del SAME, en diálogo con el canal de noticias TN.

Como consecuencia de la pelea, agentes de la fuerza de seguridad porteña demoraron a cinco integrantes del grupo que habría robado la cadenita, quienes fueron identificados por el denunciante del robo.

El antecedente

En mayo de este año, un confuso episodio tuvo lugar a la salida de un boliche en Palermo, donde un grupo de cuatro sospechosos protagonizó un tiroteo que terminó con un joven baleado. Horas más tarde fueron identificados y detenidos por la Policía de la Ciudad.

El hecho ocurrió en una discoteca ubicada en la calle Dorrego al 1700. No obstante, las autoridades tomaron conocimiento del suceso cuando los amigos de la víctima, que estaban en busca de ayuda, interceptaron un móvil policial que circulaba por el barrio de Belgrano.

Los agentes porteños -pertenecientes a la Comisaría Vecinal 13 A- fueron abordados por los jóvenes en la intersección de las calles Juramento y 3 de Febrero. Ellos se movilizaban a bordo de un Toyota Etios, donde llevaban al chico herido.

Según fuentes policiales, en el vehículo se encontraban tres hombres -incluyendo la víctima- y dos mujeres, quienes relataron que su amigo había sido baleado por un hombre luego de salir del boliche, y que el agresor estaba acompañado por otras tres personas.

De acuerdo al detalle de la denuncia, los presuntos atacantes se desplazaban en dos autos: un Volkswagen Vento y un Volkswagen Fox, los cuales fueron rápidamente rastreados por las autoridades a partir del reporte policial.

En simultáneo, se le dio asistencia al joven herido, quien tenía lesiones de bala en la zona del abdomen y en uno de sus brazos. La víctima fue auxiliada por el SAME, que se desplazó al lugar rápidamente, y luego trasladado al Hospital Fernández, donde permanece en observación, aunque fuera de peligro.

Los sospechosos, por su parte, fueron identificados poco después a partir del análisis de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), cuyas grabaciones permitieron hacer un seguimiento del vehículo implicado desde el boliche en cuestión hasta un edificio ubicado en Monroe al 2000.

Según se pudo ver en las imágenes, tras el ataque los presuntos agresores ingresaron a dicho domicilio, donde permanecieron resguardados por varias horas hasta que oficiales de la fuerza porteña ingresaron para detenerlos.