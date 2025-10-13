Melody, una adolescente de 14 años, fue asesinada en la madrugada del domingo de un balazo en la cabeza, durante una fiesta clandestina en una casa de la localidad bonaerense de Bernal Oeste.

Según el relato de los vecinos, el hecho ocurrió en una vivienda donde se organizaban fiestas a cambio de una entrada de $500 y se vendían bebidas sin controles.

La causa fue caratulada como “homicidio” y tiene, hasta el momento, un solo detenido: un menor que fue identificado como Tobías González, indicaron fuentes cercanas a la investigación al portal Hecho en Quilmes.

Una fiesta que terminó en batalla campal y muerte

De acuerdo con los primeros testimonios en la causa, la celebración se descontroló y derivó en una pelea entre varios adolescentes. En cuestión de minutos, remarcaron, hubo corridas y gritos que pusieron a todo el barrio en alerta.

En medio de ese caos, se escucharon disparos y Melody fue alcanzada por una bala. Murió casi en el acto.

Investigación y reclamo

La Comisaría Séptima de Quilmes y la UFI de turno trabajaron en el lugar para intentar esclarecer lo sucedido. Hay varios jóvenes demorados y los investigadores analizan las cámaras de seguridad y publicaciones en redes sociales para reconstruir lo ocurrido.

Al mismo tiempo, los vecinos reclamaron más controles para evitar este tipo de fiestas que, según denunciaron, “son habituales y no tienen ningún tipo de supervisión”.

La familia de Melody pide ayuda

En medio del dolor, la familia de la víctima inició una colecta en redes sociales para poder afrontar los gastos del sepelio.

El pedido de ayuda se viralizó rápidamente y sumó aún más indignación entre los vecinos, que exigen justicia por la muerte de la adolescente. /TN