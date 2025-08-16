En la madrugada del sábado, un insólito siniestro vial interrumpió el servicio del tren Sarmiento en el barrio de Flores, generando caos durante varias horas. La situación se agravó cuando un taxi cruzó las vías a pesar de que la barrera se encontraba baja. Un video que circula en redes muestra cómo el conductor del vehículo no solo ignoró la señalización, sino que también se desplazó en sentido contrario por la avenida, poniendo en riesgo su vida y la de otros.

El incidente fue presenciado por un guardabarreras que, atónito, observó la imprudente maniobra sin poder intervenir. El conductor del taxi, al verse involucrado en el siniestro, abandonó el vehículo y se dio a la fuga, hecho que ha generado preocupación entre las autoridades locales. Cabe destacar que el chofer contaba con un historial de 12 infracciones en los últimos tres meses, lo que añade un contexto alarmante a su comportamiento al volante.

La formación del tren, que se dirigía hacia Moreno, tuvo que realizar una parada brusca debido a la colisión, lo que provocó que algunos pasajeros tuvieran que evacuar el tren en medio de las vías. Lamentablemente, uno de ellos resbaló al descender, sufriendo una contusión en la espalda que requirió asistencia médica y fue trasladado al Hospital Álvarez. Este tipo de incidentes genera preocupación no solo por la seguridad de los pasajeros, sino también por el funcionamiento del servicio ferroviario.

Las autoridades policiales han iniciado una investigación para esclarecer los hechos. Según se informó, el conductor podría ser imputado por el artículo 194 del Código Penal, que sanciona el entorpecimiento del funcionamiento de medios de transporte en situaciones de peligro. La pena prevista varía entre tres meses a dos años de prisión, pudiendo agravarse en casos que impliquen peligro para la comunidad, como ha sucedido en este caso.