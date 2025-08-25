Burruyacú: dos mujeres quedaron detenidas por intentar contrabandear 4 kilos de cocaína

En un operativo de control vial realizado en la madrugada sobre el kilómetro 896 de la Ruta Nacional Nº 34, efectivos del Grupo “Burruyacú” del Escuadrón 55 de Gendarmería detuvieron a dos mujeres de nacionalidad boliviana. El micro de pasajeros procedente de la provincia de Jujuy fue sometido a inspección y, al registrar el equipaje, los gendarmes observaron que tres bancos y una mesa plegable de madera, pertenecientes a las ciudadanas, presentaban un peso inusual.

A partir de ese indicio se realizó una requisa más minuciosa que permitió detectar un doble fondo en los muebles. De su interior se extrajeron seis paquetes envueltos que contenían una sustancia blanquecina; las pruebas de campo Narcotest confirmaron que se trataba de 4 kilos 142 gramos de cocaína. La droga fue decomisada en el lugar.

Intervino el Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán, que dispuso la detención de las dos mujeres mayores de edad y el secuestro de la estupefaciente, en infracción a la Ley Nº 23.737. El procedimiento continuará con las pericias correspondientes y las medidas judiciales pertinentes.