Buscan a tres delincuentes que robaron en una panadería y quedaron filmados

Personal policial de la Comisaría Primera está abocado en una minuciosa y privada investigación para dar con los sujetos que ingresaron en la madrugada del jueves 7 de agosto en una panadería ubicada en intersección de Avenida Colón y calle San Lorenzo, de San Miguel de Tucumán.

Cuando la empleada, encargada de radicar la denuncia, ingresó a trabajar como todos los días a las 6:30, se dio con la persiana de metal de ingreso violentada. La mujer ingresó al local y pudo constatar que toda la mercadería estaba en el suelo y faltaba azúcar, yerba, la máquina para moler café, la caja registradora con plata en efectivo (no precisa cantidad), la máquina de cortar fiambre, la balanza, vasos, entre otros elementos.

Los dueños de la panadería accedieron a las cámaras de seguridad y en las imágenes se puede ver a tres sujetos ingresar al local. De esta manera el robo fue verificado. Los efectivos policiales procedieron a trasladarse al lugar del hecho con los elementos necesarios para el procedimiento. Allí se le recepcionó la denuncia penal a la ciudadana.

Medidas adoptadas El Sub Comisario Martín Romano, representante superior de la seccional 1era, informó que se le dio intervención al equipo de la División Criminalística ya que dicho local presentaba daños materiales. Además, se hizo relevamiento de las cámaras en la zona y declaraciones testimoniales. Los motivos de la producción del hecho ilícito se encuentran bajo una minuciosa y privada investigación por el personal policial de esta comisaria. / LV 12