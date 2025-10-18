Pedro Alberto Kreder, un hombre de 79 años, y Juana Inés Morales, de 69, son intensamente buscados en la provincia de Chubut desde hace una semana. La última vez que los vieron fue cuando salieron a bordo de una camioneta en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Por ahora, su desaparición es un misterio y la única pista que tienen los investigadores y las familias es el hallazgo del vehículo abandonado en una zona de difícil acceso.

De acuerdo con la reconstrucción que pudo hacer la Policía, en base a los registros de las cámaras de seguridad, el sábado a las 09:31 salieron de su domicilio y luego fueron detectados en la rotonda de las rutas 3 y 39. Después, continuaron rumbo al aeropuerto. A las 09:50 se les vio en la calle Punta Novales, saliendo de Caleta Córdova, en la zona norte de Comodoro. Las hijas de la mujer difundieron los datos de la camioneta en la que circulaban.

Pasaron los días y la angustia creció. Pese al gran operativo que se montó para dar con la pareja, los rastros eran nulos. Sin embargo, este viernes por la tarde la investigación arrojó un primer dato que podría dar luz sobre dónde podrían estar.

Los equipos de rastrillaje confirmaron la localización de la camioneta Toyota Hilux color beige, con cúpula, en la que la pareja se movilizaba. Fue encontrada en un área remota y de difícil acceso, en las inmediaciones de Rocas Coloradas, un paraje costero situado al norte de la ciudad.

De acuerdo con la Policía del Chubut, por el momento no se detectaron rastros de los ocupantes ni en el interior del vehículo ni en los alrededores inmediatos. Efectivos de la División Búsqueda de Personas, junto a peritos de la Policía Científica, trabajan en el lugar recogiendo evidencia para intentar reconstruir los últimos movimientos de la pareja y clarificar las circunstancias en que abandonaron la camioneta.

De acuerdo con medios locales, desde la denuncia la búsqueda involucra diversas fuerzas de seguridad: la Policía provincial y sus divisiones especiales, la Defensa Civil, tanto provincial como municipal, y la Subsecretaría de Protección Ciudadana coordinan operativos en la ruta provincial Nº 1 y los caminos lindantes.

El jefe de la División Búsqueda de Personas, Patricio Rojas, había asegurado anteriormente que, tras analizar cámaras y registros en Camarones, se tenía la certeza de que la pareja jamás llegó a ese destino.

Asimismo, se sumaron equipos de tierra, drones y acompañamiento de aeronaves del aeroclub, además de coordinar labores con Prefectura Naval para explorar la costa entre Caleta Córdova y Rancho Visser.

“Supuestamente está sobrevolando ya una avioneta, tratando de ver qué se puede localizar desde arriba. Estamos esperando novedades de eso para poder salir después a rastrillar de vuelta por toda la parte terrestre”, dijo a la prensa Aldana Botha, hija de Juana Inés.

“Las señales de los teléfonos dieron más o menos por ahí. Y además está también el dato de que mi mamá le había dejado un mensaje a mi hermana avisándole de este viaje imprevisto que ellos iban a hacer a Camarones”, agregó la mujer.

“Yo a mi mamá la vi el jueves, que ella vino a mi casa acá. Todo normal, una charla normal, como siempre, y ella no me manifestó nada de esto. Así que por eso sabemos que fue algo que salió repentinamente”, sostuvo la hija, quien agregó que su madre “jamás se iba de viaje sin avisar”.

Asimismo, comentó que la relación de Juana Inés con Kreder era reciente y que antes de la desaparición no lo conocía. “Nosotras no lo conocíamos porque era una relación muy reciente. Yo tenía conocimiento de que mi mamá estaba, pero yo no sabía el nombre o más datos de él”, añadió. También comentó que su mamá no se llevó gran cantidad de pertenencias, sólo lo indispensable para un viaje. Luego sumó que la mujer les dijo que debía volver antes del lunes para retornar a su trabajo.

Finalmente, aprovechó para pedir colaboración en la búsqueda. “Estamos tratando de juntar a todos los que quieran ayudarnos, que puedan tener este tipo de vehículos que están preparados para circular en la zona. También gente que tenga drones, motos cross. Todos los que quieran ayudar nos sirven para que podamos cubrir más porque toda esa zona es muy grande y parece un laberinto”, finalizó.

“Te prometo que te vamos a encontrar, mami, que toda esta pesadilla está por terminar y que vamos a pasar el día de la madre juntas como siempre lo hicimos”, escribió Aldana en su perfil de Facebook.

Por su parte, en diálogo con Del Mar Digital, Gabriela Kreder, hija de Pedro, manifestó la incertidumbre y la esperanza que mantiene la familia ante esta situación.

“La expectativa y la esperanza de poder encontrarlos con vida siguen intactas. Las horas son decisivas, no sabemos en qué condiciones se encuentran; son muchos días y son dos personas mayores”, expresó.

“Esperamos que las cosas se resuelvan y que aparezcan sanos y salvos lo antes posible”, agregó la familiar.