La localidad de Simoca se encuentra sumida en la conmoción tras el trágico fallecimiento de Enrique Oscar Almaraz, un hombre de 59 años que perdió la vida a consecuencia de un atropello en la Ruta Provincial N° 325. El incidente tuvo lugar en la noche del pasado miércoles 9 de julio, alrededor de las 23:10, cuando Almaraz circulaba en su motocicleta Corven Mirage 110 cc de color negro, sin dominio colocado.

Según los informes de fuentes policiales, el tránsito se tornó fatal cuando una camioneta de color gris lo embistió por la parte trasera. Tras el impacto, el conductor del vehículo se dio a la fuga, abandonando a Almaraz sin asistencia. Testigos del incidente, incluyendo a un joven de 21 años que se encontraba a pocos metros detrás, confirmaron que la camioneta continuó su camino hacia el oeste tras el choque.

Las autoridades fueron alertadas a través de un llamado anónimo, lo que llevó al personal de la comisaría de Simoca a acudir rápidamente al lugar. Al llegar, se constató el fallecimiento de Almaraz y se activó el protocolo correspondiente para este tipo de incidentes. A la 1 de la mañana, el fiscal Ariel Zurita y equipos de Criminalística, Medicina Legal y Bomberos se hicieron presentes para llevar a cabo las pericias y el levantamiento de pruebas. Durante estas diligencias, la motocicleta de la víctima fue secuestrada como parte de la investigación, que fue caratulada como homicidio culposo. La causa está bajo la jurisdicción de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad del Centro Judicial Monteros.

En medio de este doloroso suceso, la hija del fallecido, Estefanía Almaraz, hizo un llamado a la comunidad para que colabore en la identificación del responsable. Su mensaje fue claro y emotivo: "Anoche, entre las 23:00 y 23:30, lo ha chocado una camioneta y lo dejó abandonado. Me lo mató en un momento a mi padre. Se dio a la fuga la camioneta. Quisiera encontrar, o si alguien sabe algo, si vio algo, que no duden en avisarnos, que avisen, porque no fue un perro. No quiero que quede en la nada la muerte de mi padre". La familia Almaraz solicita la colaboración de cualquier persona que haya sido testigo del hecho o que posea información sobre el vehículo involucrado, invitando a que se acerquen a la comisaría más cercana o se comuniquen con las autoridades pertinentes.

Este llamado a la acción busca no solo justicia para Enrique Oscar Almaraz, sino también una mayor conciencia sobre la responsabilidad en las vías públicas.