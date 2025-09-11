Capilla del Monte: encontraron sin vida a padre e hijo que estaban desaparecidos

La Fiscalía de Instrucción de Cosquín informó este jueves por la tarde que fueron encontrados los cuerpos sin vida de Cristian Sergio Fink, de 37 años, y de Álvaro Fink Olariaga, de tres años, el padre y el hijo que eran buscados en la zona del dique El Cajón, en Capilla del Monte.

Personal del DUAR y de la policía provincial los encontró en las aguas del dique, dentro de la zona de búsqueda, enganchados en unas ramas en una zona de más de dos metros de profundidad.

Padre e hijo habían desaparecido el miércoles 10 de septiembre en horas de la tarde.

Los efectivos trabajaban en las tareas de rescate de los cuerpos.

La Fiscalía continúa con la investigación del caso.

La esposa del hombre y madre del menor había denunciado que ambos no regresaron al hogar tras salir de paseo.

En este contexto, se había desplegado un operativo policial en la zona, donde participaron equipos de buzos, agentes del Departamento de Unidades de Alto Riesgo de la Policía de Córdoba (DUAR), brigadas del ETAC, bomberos y personal de la Departamental Punilla.

Los oficiales habían hallado un vehículo Chevrolet Aveo gris, cerrado con llave y estacionado a pocos metros del dique, mientras que peritos de la Policía Judicial realizaron análisis de rigor al rodado para encontrar pruebas de relevancia.

Sin embargo, los investigadores descubrieron pisadas que pertenecerían a personas que caminaron a casi un kilómetro del lugar donde se halló el automóvil.

En diálogo con Cadena 3, un vecino del lugar, de nombre Gonzalo, contó este jueves por la tarde que el hombre y su hijo “se fueron a tirar piedras al río”.

“Como no volvían, la mujer alertó a la policía. Encontraron el auto cerrado”, añadió. /C3