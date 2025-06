En la ciudad de Juan Bautista Alberdi, el panorama judicial se ha tornado complejo tras la decisión del juez Fabián Edgardo Rojas de imponer dos meses de prisión preventiva a tres ex funcionarios municipales: Albano Lorú, ex concejal; José Roldán, ex secretario de Hacienda; y Pablo Barrionuevo, ex funcionario de Acción Social.

Esta medida se ha tomado en el marco de una investigación por asociación ilícita, donde las evidencias recabadas durante las indagaciones han sido determinantes para la resolución del magistrado. Durante la misma audiencia, el juez Rojas también dictó la inmediata libertad del cuarto aprehendido, el gremialista de ATE, José “Cuchamota” Fúnez. El abogado defensor, Carlos Jorge David Maldonado, se mostró satisfecho con el resultado, destacando que su cliente obtuvo la libertad, aunque bajo condiciones de restricción que serán definidas con posterioridad. "La buena noticia es que hemos logrado su libertad, sujeta a medidas de menor intensidad", afirmó el letrado.

Sin embargo, lo que ha captado la atención en esta causa es el interrogante que planteó el propio juez Rojas durante la audiencia. "No puedo dejar de resaltar la labor interpretativa del juez Rojas, quien se cuestionó por qué el ex intendente Luis Armando Campos no está imputado en este caso", comentó Maldonado, resaltando la incomprensión del magistrado frente a la ausencia de cargos contra un personaje central en la administración municipal.

La situación se complica aún más al considerar que ya son cuatro los detenidos en esta causa, comenzando por Roque “Chipi” Giménez, quien se encuentra recluido en el penal de Benjamín Paz desde hace varios días. La investigación ha desnudado un entramado que involucra a figuras clave de la administración local, generando un clima de incertidumbre y expectativa en la comunidad de Alberdi, que observa con atención el desarrollo de este proceso judicial.

La causa no solo refleja un posible caso de corrupción en la gestión municipal, sino que también plantea interrogantes sobre la responsabilidad de los líderes políticos y la transparencia en la gestión pública. A medida que avanza la investigación, la atención se centra en los posibles desenlaces y en las repercusiones que estos eventos puedan tener en el ámbito político y social de la región.