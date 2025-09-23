Diez de las más de 15 impugnaciones presentadas por las defensas de los siete imputados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio de 2023 en Chaco, fueron rechazadas por la jueza Dolly Fernández y este martes continúan las lecturas de las restantes. Asimismo, se confirmó que volvieron a extender el desarrollo de las audiencias preliminares.

Gustavo Briend, abogado de la familia de la víctima, confirmó en diálogo con la agencia Noticias Argentinas que la magistrada se opuso a 10 de las impugnaciones solicitadas por las defensas de los acusados César y Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Fabiana González, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso.

“Este martes continúan con las lecturas de las oposiciones restantes”, destacó Briend.

A su vez, se resolvió una vez más extender las audiencias preliminares antes del juicio, debido al largo proceso de selección de jurados. Las mismas iban a finalizar el próximo 26 de septiembre.

“Atento al estado de autos, señálase a continuación las audiencias preparatorias preliminares de Juicio por Jurados para los días 30 de septiembre y 1; 2; 3; 6; 7; 8 y 9 de octubre, todos del corriente año a las 08:00, y en caso de ser necesario en horario vespertino a las 16.00”, destaca el escrito firmado por la jueza.

“Se fijaron nuevas audiencias para la selección de jurados, la cuales se realizarán en el Centro de Convenciones Gala, donde asistirán 150 personas por día”, contó Briend a NA.

Acerca del debate, el Poder Judicial de la provincia del Chaco fijó el inicio del juicio por jurados para los días 28; 29 y 30 de octubre; 3; 4; 5; 10; 11; 12; 17; 18; 19 y 20 de noviembre del 2025 a las 7:00.

En este caso serán juzgados César Sena acusado de homicidio doblemente agravado, mientras que sus padres, ambos con ligadura spolíticas, por ser partícipes primarios.

Acerca de los otros cuatro imputados, González, Reinoso, Obregón y Melgarejo llegarán acusados de encubrimiento agravado. /NA