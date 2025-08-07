Integrantes de la Sección Núcleo del Escuadrón 67 “Catamarca” llevaron a cabo una inspección en un transporte público de pasajeros que se dirigía desde La Quiaca, en la provincia de Jujuy, hacia Mendoza. Esta operación se realizó en el kilómetro 596 de la Ruta Nacional Nº 38, específicamente en la localidad de El Portezuelo.

Durante el control, se identificaron a dos pasajeras de nacionalidad boliviana que no poseían documentos que acreditaran su ingreso legal al país. Las autoridades encontraron en su poder un total de 42 cápsulas con una sustancia pulverulenta, que estaban ocultas en medias colocadas en los laterales de sus asientos.

Tras realizar pruebas de campo conocidas como Narcotest, el personal de Criminalística y Estudios Forenses confirmó que la sustancia encontrada correspondía a cocaína, con un peso total de 528 gramos. Como resultado de este hallazgo, se dio intervención al Juzgado Federal Nº 1 y a la Fiscalía Federal de Catamarca, que ordenaron la detención de las pasajeras implicadas y su traslado al Hospital San Juan Bautista, ubicado en la ciudad capital de la provincia, para la realización de estudios médicos pertinentes.

En el transcurso de las diligencias, los gendarmes contabilizaron un total de 215 cápsulas, alcanzando un peso total de 2 kilos 44 gramos de cocaína. Posteriormente, se detectó la presencia de cuerpos extraños en la zona abdominal de las mujeres, lo que llevó al magistrado interviniente a decidir que ambas permanecieran en el hospital hasta que se completara la evacuación de la sustancia, así como la atención médica necesaria.

Adicionalmente, se ordenó que se informara del caso a la Oficina Consular del Estado Plurinacional de Bolivia, asegurando así el cumplimiento de los procedimientos legales y diplomáticos correspondientes.