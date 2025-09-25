Cayó banda narco en Córdoba: tenían kilos de cocaína valuados en más de 1.3 millones de dólares.

Un megaoperativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) culminó este jueves con la detención de cinco personas y el secuestro de 50 kilos y 932 gramos de cocaína, valuados en más de 1,3 millones de dólares en el mercado internacional.

La investigación llevaba ocho meses y derivó en 12 allanamientos simultáneos en distintos barrios de la ciudad de Córdoba, entre ellos La Toma, El Trébol, Las Violetas, Carrara de Horizonte, General Paz, Centro y Las Palmas.

De los procedimientos participaron 120 efectivos de distintas divisiones, incluido el grupo K-9. En los inmuebles se incautaron:

48 panes de cocaína (unas 356.525 dosis).

Dosis de marihuana.

Dos armas de fuego.

Un vehículo.

$12.598.150 y 54.690 dólares en efectivo.

Una máquina de contar billetes y otros elementos de fraccionamiento.

Cuatro de los domicilios funcionaban como puntos de venta, otros como lugares de acopio y uno estaba destinado al fraccionamiento y estiramiento de la sustancia. Incluso se detectó comercialización en la vía pública.

Según la valuación oficial, la cocaína secuestrada supera los $1.782 millones de pesos en el mercado local, lo que la convierte en uno de los procedimientos más importantes del año en la provincia.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno dispuso el traslado de los detenidos a sede judicial, donde fueron imputados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes. /ElDoce