Una vez más, los procedimientos de control en la frontera de nuestra provincia arrojaron resultados concretos: ayer, efectivos del Puesto Fronterizo Cabo Vallejo interceptaron un camión de encomiendas de una empresa de logística procedente de Salta y, al inspeccionar el acoplado, descubrieron siete bultos con hojas de coca en estado natural transportadas sin la documentación requerida. Ante el hallazgo, la Dirección General de Aduanas y el Juzgado Federal dispusieron el decomiso de la mercadería por infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.