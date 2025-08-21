Mientras hacían recorridos preventivos, los motoristas realizaron un operativo en la zona de avenida Circunvalación y Pasaje Lescano, en el Barrio Las Piedritas, en busca del prófugo. Al ser encontrado, el joven intentó escapar pero fue alcanzado a los pocos metros e inmediatamente detenido.

Las autoridades de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual ordenaron que el acusado siga detenido.

Los motoristas fueron dirigidos por el jefe de esta División, Comisario Carlos Chaparro, y supervisados por el director General de Prevención Ciudadana, Comisario Mayor Sergio Juárez. /Comunicación Tucumán