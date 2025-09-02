El aterrizaje forzoso y posterior incendio de una avioneta en un campo de la localidad de Garza, Santiago del Estero, desató un fuerte operativo de seguridad ante la sospecha de un posible vuelo narco.

El episodio ocurrió el jueves cerca de las 19, cuando vecinos observaron una aeronave volando a muy baja altura en una zona rural, fuera de los horarios habituales. El dueño del campo, Eduardo Prados, relató que fue advertido por un vecino y que luego vio a tres personas escondiéndose en el monte. Minutos más tarde, esas mismas personas regresaron al lugar y prendieron fuego la avioneta antes de huir.

“Hace 40 años que mi padre empezó a trabajar esta tierra y jamás vimos algo así. Ni siquiera las avionetas fumigadoras llegan a esta zona. Imaginate lo que significa encontrar una avioneta quemada en tu campo. Es como una película”, describió Prados.

El productor también habló de una “sensación rara, de miedo e incertidumbre” y pidió a los vecinos mantenerse alejados hasta que llegaran las autoridades.

En respuesta, Gendarmería Nacional y la Policía Federal montaron un amplio operativo cerrojo en la zona. Horas después, en la localidad de Forres —a 54 kilómetros del lugar del aterrizaje— fueron demorados tres hombres: un tucumano, un salteño y un santafesino. Sin embargo, las circunstancias de la detención no fueron esclarecidas oficialmente. Las versiones apuntan a que podrían estar relacionados con la avioneta o haber sido interceptados por otro delito, como un robo.

El Poder Judicial santiagueño y las fuerzas federales trabajan sobre dos hipótesis principales:

Que los ocupantes decidieron quemar la avioneta con la carga en su interior para eliminar pruebas.

Que la aeronave arrojó la droga en vuelo, y tras un aterrizaje de emergencia, fue incendiada para borrar rastros.

Expertos en narcotráfico consideran poco probable que la droga haya sido destruida por completo en el incendio. Según estimaciones, una avioneta de estas características puede transportar hasta 400 kilos de cocaína, con un valor en frontera cercano a 1,4 millones de dólares.

Por eso, los peritajes químicos serán clave para determinar si efectivamente había estupefacientes a bordo.

Mientras tanto, la comunidad de Garza sigue conmocionada por un hecho que alteró por completo la calma habitual del lugar y que, por ahora, permanece envuelto en un profundo misterio.