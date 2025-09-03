Una mujer fue detenida acusada de hacerse pasar por gestora del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y de estafar a aspirantes a viviendas en el barrio Lomas de Tafí. La pesquisa está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, bajo la conducción del fiscal Diego Alejo López Ávila, con la asistencia de la auxiliar de fiscal Emely Rafael y el equipo investigativo de la Fiscalía.

Según fuentes judiciales, la imputada se presentaba como gestora del IPV y, mediante engaños, contactaba a personas a las que aseguraba la entrega de casas en Lomas de Tafí. Alegando que disponía de contactos en la institución, exigía a las víctimas el pago de distintas sumas de dinero por supuestos gastos administrativos. Esa práctica se habría prolongado en el tiempo.

Hasta el momento, tres denunciantes formalizaron la causa y aportaron diversas pruebas. Las diligencias permitieron establecer que la mujer no forma parte del plantel del Instituto Provincial de la Vivienda. Los denunciantes sostienen que, pese al pago de altas sumas de dinero, no recibieron la vivienda prometida.

En el marco de la investigación, la UFI solicitó medidas de allanamiento y la detención de la acusada. La aprehensión se concretó el martes 2 de septiembre en un domicilio del barrio Oeste II, y en el procedimiento se secuestraron elementos considerados de interés para la causa. En las próximas horas se realizará la audiencia correspondiente para el control de la detención, la formulación de cargos y el planteo de medidas de coerción contra la detenida.