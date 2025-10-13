Chaco: encontraron muerta en el pozo de una casa a una joven de 20 años

El cuerpo de Gabriela Arací Barrios, de 20 años, fue hallado sin vida este lunes en un pozo de gran profundidad dentro de una vivienda de Avía Terai, Chaco. La propiedad pertenece a Jesús Salvatierra, principal sospechoso en la investigación, quien ya se encuentra detenido.

La joven había sido intensamente buscada durante los últimos días. Su moto fue encontrada completamente incendiada, un hecho que había generado alarma entre familiares y vecinos y complicó la investigación inicial.

El hallazgo se produjo durante los allanamientos realizados por personal policial y peritos, en el marco de la causa que investiga su desaparición. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer las circunstancias que rodearon este brutal femicidio.

La comunidad local se encuentra consternada por el trágico desenlace, mientras la Justicia sigue adelante con la investigación.

Cronología de la desaparición y hallazgo de Gabriela Barrios en Avía Terai

Día 1 – Desaparición:

Gabriela Arací Barrios, de 20 años, es reportada como desaparecida por familiares en Avía Terai el domingo

La policía inicia un operativo de búsqueda, tomando declaraciones y recorriendo zonas habituales de la joven.

Lunes – Primeros indicios:

Se encuentra la moto de Gabriela totalmente incendiada, lo que genera preocupación y marca un posible indicio del delito.

La causa queda bajo investigación policial, con relevamiento de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos.

Día 2 – Identificación de sospechoso:

La investigación apunta a Jesús Salvatierra, quien se convierte en el principal sospechoso de la desaparición de Gabriela.

Se planifican allanamientos en propiedades vinculadas al sospechoso.

– Allanamientos:

Personal policial y peritos ingresan a la vivienda de Salvatierra, ubicada en el Barrio Sur de Avía Terai.

Durante los trabajos, se revisa minuciosamente el predio, incluyendo el sector de saneamiento.

– Detenidos:

Cinco personas han sido detenidas en relación con la desaparición y posterior hallazgo sin vida de Gabriela Arací Barrios, de 20 años, en Avía Terai. Entre los detenidos se encuentra Bruno Jesús Salvatierra (33), quien habría sido la última persona en estar con Gabriela antes de su desaparición. Además de Salvatierra, fueron detenidos Erick Adrián Romero (35), Daniel Alberto Urbieta (39), Santiago Tomán Urbieta Ramírez y Mónica Nohemí Monzón (31), pareja de Salvatierra. Todos ellos prestaron declaración ante la fiscalía interviniente.

Lunes, cerca de las 13:00 – Hallazgo del cuerpo:

Los Bomberos y personal policial localizan el cuerpo sin vida de Gabriela en el pozo negro de la vivienda de Salvatierra.

El hallazgo confirma el peor desenlace y convierte la causa en un femicidio.

Posterior al hallazgo: