Un trágico episodio conmociona a la localidad de Gancedo, en Chaco, luego de conocerse que un adolescente apuñaló y mató a un hombre de 28 años tras pelearse durante un partido de fútbol.

Todo sucedió en la tarde del domingo en las canchas de fútbol 5 ubicadas en el barrio 12 de Octubre, en esa localidad chaqueña. La víctima fatal fue identificada como Maximiliano Belizán.

La Policía provincial recibió el aviso acerca de una pelea durante un encuentro de fútbol barrial y, al llegar al lugar, los efectivos encontraron a Belizán con una lesión grave en el pecho provocada por un arma blanca. Allí, los testigos señalaron como presunto autor del ataque a un chico de 14 años que había estado jugando con él.

La víctima fue trasladada de urgencia al centro de salud local, pero tuvo que ser derivada más tarde al hospital 9 de Julio, en la localidad de Las Breñas, para recibir atención especializada. El parte médico indicó que el joven presentaba “una herida de aproximadamente cinco centímetros en el hemitórax derecho y estado de shock hipovolémico” a raíz de la herida.

Sin embargo, el cuadro de Belizán empeoró y debió ser trasladado nuevamente, esta vez al hospital 4 de Junio, en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde la justicia dispuso cambiar la carátula original a “tentativa de homicidio”.

Cerca de las 22, los médicos informaron que la víctima había fallecido tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Ante esa situación, el expediente pasó a manos de la fiscal María Gabriela Anton Rafart, titular de la Fiscalía de Investigación N° 3 de Charata, bajo la carátula de “homicidio”.

En paralelo, los agentes identificaron rápidamente al presunto agresor, quien fue localizado y llevado a la comisaría, acompañado por su madre, de 33 años.

Por la naturaleza del caso, intervino la Fiscalía en turno, que dispuso la participación de la Unidad de Protección Integral (UPI) de Charata y el Juzgado de la Adolescencia, Niñez y Familia N° 2, cuyas autoridades ordenaron que el menor quedara bajo la custodia de sus padres.

Los policías secuestraron un cuchillo de fabricación artesanal de unos 25 centímetros de longitud, presuntamente utilizado en el hecho. La causa continúa bajo investigación, con pericias en curso y seguimiento judicial sobre el accionar del menor involucrado. /TN