Chubut: continúa la búsqueda de la pareja de jubilados que desaparecieron

La provincia de Chubut se encuentra conmocionada por la desaparición de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, una pareja de jubilados que salió de viaje hace una semana y no volvieron a comunicarse con sus familiares. Su camioneta fue hallada abandonada en una zona remota y de difícil acceso.

Juana Morales, de 69 años, le había informado a su hija mayor que viajaría con su pareja, Pedro Alberto Krederm, a la localidad de Camarones por el fin de semana largo del 10 al 12 de octubre. Su idea, dijo la mujer, era regresar el lunes 13 de octubre.

Sin embargo, no volvieron. Preocupada, la familia radicó la denuncia y se activó el protocolo de búsqueda.

Los últimos rastros de la pareja se perdieron cerca de las 09:50 del sábado 11 de octubre, cuando su camioneta fue captada saliendo de Caleta Córdova, en la zona norte de Comodoro Rivadavia. Se presume que el destino era la localidad de Camarones.

El misterio se profundizó el viernes por la noche, cuando los equipos de rescate lograron encontrar la camioneta de la pareja en una zona remota e inaccesible de Rocas Coloradas, un área conocida por sus caminos que solo pueden ser transitados por vehículos 4x4 muy equipados.

Si bien el vehículo estaba cerrado con el centralizado y en buen estado, no había señales de Pedro ni de Juana en el interior ni en los alrededores. La caja de la camioneta contenía elementos de camping como una carpa, una garrafa y bidones de agua, todos "acomodaditos", según relató la familia, lo que descarta un abandono forzoso o saqueo del vehículo.

Anahí, hija de Juana Morales, expresó la desesperación de la familia. En diálogo con C5N, la mujer dijo que ella y su hermana están “ muy preocupadas, angustiadas y desesperadas sin saber qué más hacer”.

La búsqueda se complica por la falta de información; ambos celulares están apagados. La pareja, explicaron, era reciente.

"No llevaban mucho tiempo ellos como pareja. Es más, mi mamá había comentado muy poco de esta relación. Por ahí hablaba con alguna de mis hermanas, pero entre todas estamos armando la historia", reveló Anahí, indicando que el viaje pudo haber sido repentino.

Los rastrillajes continúan intensamente con la participación de la policía, perros de búsqueda, avionetas del aeroclub y grupos de civiles solidarios. Recientemente, la esperanza se reavivó tras el hallazgo de rastros de una fogata reciente en la zona. /Página12