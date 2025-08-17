El pasado sábado, a las 9:54, un accidente de tránsito tuvo lugar en el cruce de las avenidas Avellaneda e Independencia, ubicado en el municipio de Banda del Río Salí. Las cámaras del Centro de Monitoreo registraron el momento en que un camión de transporte de combustible colisionó con un ciclista, quien fue rápidamente asistido por el servicio de emergencias 107 y trasladado a un centro médico.

Las imágenes del suceso muestran cómo la bicicleta, aparentemente sin que el conductor del camión la detectara, intenta sobrepasarlo; momento en el cual se produce el impacto, arrastrando al ciclista sin que el camión disminuyera su velocidad.

En el lugar intervinieron vigías municipales y policías provinciales, quienes se encargaron de la situación tras el accidente.