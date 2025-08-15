En la mañana de este viernes, a las 08:00 horas, se registró un incidente de tránsito en la zona de Huasa Pampa Sud, específicamente en las cercanías del segundo puente. El incidente involucró a una camioneta Ford Kuga de color negro, la cual era conducida por una mujer, una oficial de la Policía de la Provincia de Neuquén. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el vehículo se desplazaba en dirección de sur a norte cuando, por motivos que aún se encuentran bajo investigación, la conductora perdió el control, lo que culminó en la caída del automóvil por debajo del puente.

En el momento del accidente, la camioneta transportaba a un total de cinco ocupantes, que incluían cuatro adultos y un menor, todos los cuales fueron asistidos rápidamente por el personal del servicio de emergencias 107. Una vez que se llegó al lugar del accidente, los equipos de rescate trabajaron para trasladar a todos los involucrados al Hospital de La Cocha, donde recibirían atención médica adecuada. La información sobre la condición de los ocupantes aún no ha sido divulgada en su totalidad, aunque se confirmó que todos fueron atendidos.

La oficial Ávalos, quien conducía la camioneta, se encuentra actualmente bajo la mirada de las autoridades, mientras que desde la Comisaría de La Cocha, perteneciente a la Unidad Regional Sur (U.R.S), se han iniciado las investigaciones pertinentes para determinar las circunstancias que llevaron al accidente. Se prevé que se realicen pericias técnicas y se recojan testimonios de los testigos para esclarecer los hechos.

Este incidente subraya la importancia de la seguridad vial y la necesidad de una conducción responsable, especialmente en vías que pueden presentar riesgos. Las autoridades continuarán trabajando para arrojar luz sobre este suceso y prevenir futuros accidentes en la zona.