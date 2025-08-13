Personal de la Dirección General de Unidades Especiales aprehendió en el puesto fijo policial San Cayetano, a un hombre 30 años que iba de pasajero en un taxi con una pistola.

Cerca de las 13 horas de este martes, efectivos de la Dirección de Seguridad Vial que se encontraban llevando a cabo tareas preventivas fueron alertados por un taxista quien manifestó que un cliente que iba en la parte trasera del automóvil le exhibió un arma de fuego, y le dijo que no parara en ningún control policial. Además, dijo que el pasajero había subido en Famaillá, y había solicitado ser dejado en San Andrés.

Asimismo, el denunciante comentó que abandonó el rodado en la curva de la bajada de la circunvalación de Ruta 9 a 100 metros del puesto de control, dejándolo abandonado, para poder pedir auxilio.

A raíz de lo sucedido, los agentes fueron al auto, cuando llegaron aún se encontraba el acusado a quien le realizaron un palpado preventivo. En ese instante, le hallaron la pistola con la numeración limada, su respectivo cargador y dos cartuchos, es por esto que lo atraparon y trasladaron a la dependencia policial jurisdiccional. /Comunicación Tucumán