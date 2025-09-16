Durante la jornada de este martes, trasladaron a personas privadas de su libertad que estaban alojadas en comisarías de la Capital y en la División Homicidios, al recientemente inaugurado, segundo sector del Complejo Penitenciario Benjamín Paz.

En ese aspecto, el director del mencionado Penal, comisario inspector, Raúl Melián, expresó: “En cumplimiento por lo ordenado por el gobernador, Osvaldo Jaldo, trasladamos a los primeros internos a las nuevas unidades que fueron inauguradas este martes a través de un acto”.

Asimismo, añadió: “Por cuestiones operativas, diariamente vamos coordinando con el personal policial el número de reclusos a trasladar desde comisarías de la Capital”.

En su turno, el subdirector de Unidades Especiales, comisario mayor, Daniel Robles, argumentó: “En la jornada de hoy, se ha dejado inaugurado el segundo sector del Penal Benjamín Paz, que tendrá capacidad para 800 interno. Además, realizamos el primer traslado de 20 internos”.

También, aseguró que, del operativo participaron aproximadamente 70 efectivos, 15 móviles y personal de la Dirección de Unidades Especiales. Finalmente, agradeció a la Dirección de Prevención Ciudadana, a la Dirección Bomberos y al SIPROSA porque colaboraron con el trasladado. /Comunicación Tucumán