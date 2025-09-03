Un intento de intrusión terminó con un final inesperado cuando un hombre resultó herido tras ingresar sin autorización a una vivienda y ser atacado violentamente por una jauría de perros.

El hecho sucedió al mediodía de este martes, en plena jornada en la ciudad de Yerba Buena.

De acuerdo con la información oficial, el incidente se registró sobre calle Lamadrid al 2200, donde la mujer propietaria, escuchó los gritos de auxilio y los ladridos.

La dueña de casa sospechó que algo ocurría en el fondo de su vivienda, por lo que salió y se encontró con la escena: el hombre habría intentado ingresar a la casa trepando la medianera para intentar robar, por lo que llamó al 911.

Cuando se acercó al hombre tras advertir la situación, la mujer trató de contener a sus perros. Le afirmó a la Policía que tiene más de 15 canes de diferentes razas. Tras el tumulto, cuando la situación se tranquilizó, solicitó el auxilio del 107 -número de emergencias del Ministerio de Salud de la provincia norteña- para el intruso, quien yacía con lesiones en distintas partes del cuerpo y pedía ayuda después de saltar la tapia perimetral e irrumpir en la propiedad.

Como se puede advertir en el video que encabeza la nota, el hombre se encontraba desnudo mientras era atacado por la jauría. Además, la mujer estaba con palos intentando calmar a sus mascotas, aunque sin efecto positivo. Finalmente, fueron vecinos quienes lograron ahuyentar a los canes al ver la situación.

La identidad del sujeto fue confirmada después por personal de la Patrulla Motorizada de Yerba Buena, que asistió y trasladó a D. L. F., alias “Cachito”, de 28 años y con domicilio en la misma ciudad.

Según el parte médico del Hospital Carrillo, el hombre ingresó con leves lesiones provocadas por mordidas de perros, donde constataron que su salud estaba fuera de peligro. Sin embargo, decidieron derivarlo al Hospital Centro de Salud para mejor control.

El episodio se catalogó como tentativa de hurto con escalamiento seguido de lesiones por dentellada de can, motivo por el cual se puso en conocimiento de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I Nominación y su titular, la Dra. María Paula Bellomino.

Fuentes allegadas a la investigación le confirmaron a Infobae que la fiscal dispuso que no se adopten medidas privativas de libertad para D.L.F. y ordenó que se invite a radicar la denuncia correspondiente a la titular de la vivienda.

Según le confiaron a este medio, no es la primera vez que el hombre se ve envuelto en un caso similar. Tiene “varios antecedentes” por delitos contra la propiedad. / Infobae