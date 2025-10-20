Concepción: detienen a un hombre por amenazar a su pareja y descubren un vivero de marihuana en su casa

Un operativo policial desplegado en la siesta del domingo terminó con un hombre detenido, otro demorado y el secuestro de un arma de fuego junto a varias plantas de marihuana. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Dall Asta, en el barrio San Nicolás de la ciudad de Concepción.

Fuentes policiales indicaron que el personal de la Patrulla Motorizada y de la Comisaría de Concepción acudió al lugar tras ser alertado sobre un conflicto familiar. Al llegar, los efectivos escucharon gritos desde el interior de la vivienda y, tras ser autorizados a ingresar, encontraron a una mujer en estado de nervios y a su pareja, quien minutos antes la habría amenazado con un arma de fuego.

El acusado fue reducido y trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual y de Género del Centro Judicial Concepción.

Secuestro de un revólver y hallazgo de droga

Durante la inspección, los uniformados hallaron el arma utilizada en la amenaza, un revólver calibre .32 sin matrícula visible, oculto bajo un montículo de arena en el patio de la casa. También fueron secuestrados tres cartuchos del mismo calibre.

Mientras se realizaban las pericias, los efectivos descubrieron 22 plantas de marihuana de entre 30 centímetros y 1,20 metros de altura, por lo que se dio intervención a la Unidad Fiscal de Narcomenudeo y al personal de la Didrop Sur, que concretó las medidas judiciales correspondientes.

Dos causas en paralelo

La fiscal de género, Constanza Díaz, dispuso que el acusado permanezca detenido, se secuestre el arma, se tomen declaraciones testimoniales y se releven cámaras de seguridad.

Por su parte, el fiscal Fabio Gramajo, de la Fiscalía de Narcomenudeo, ordenó el secuestro de las plantas y la intervención del equipo especializado, iniciando una causa separada por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

Intervención policial

El procedimiento fue encabezado por los auxiliares de turno Miguel Arias y Sergio Salazar, bajo la supervisión del oficial principal Cristian Zelaya, representante de la Comisaría de Concepción, con intervención de la Unidad Regional Sur – Zona I. /Noticias del Interior