En la noche del domingo, los efectivos de la División Patrulla Motorizada Concepción intervinieron en una situación de violencia de género en una Iglesia evangélica de esa ciudad.

Mientras hacían recorridos preventivos, los patrulleros fueron desplazados a calle Los Pinos 53, donde una mujer acusaba a su expareja de haber intentado ingresar minutos antes a la Iglesia de manera agresiva para llevarla con él. La víctima manifestó que el hombre la persigue incluso en su tiempo libre cuando asiste a la iglesia, pese a que cuenta con una medida de prohibición de acercamiento en su contra ordenada por la Justicia.

Es así que con las características físicas del agresor, los efectivos iniciaron recorridos por las inmediaciones del templo. A las pocas cuadras, en calles Juramento y España, hallaron al acusado, quien fue demorado y trasladado a la Comisaría de Concepción.

Las autoridades de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana del Centro Judicial de Concepción solicitaron los antecedentes del hombre de 38 años a través de una consulta al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), para luego decidir sobre su situación procesal. /Comunicación Tucumán