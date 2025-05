Siempre es julio de 2006 Desde que su hermana Betty desapareció, Liliana Argañaraz vive en un tiempo detenido. No hay tumba, no hay cuerpo, no hay cierre. Solo una pregunta: ¿dónde está? El próximo martes, el misterio podría llegar a su fin si la última asesina en libertad rompe un pacto de silencio que ya lleva más de 18 años.