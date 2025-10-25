En la mañana del viernes 24 de octubre se completó la última jornada del debate oral y público por el homicidio ocurrido el 21 de agosto de 2024. Durante la audiencia, la madre de la víctima y el imputado ejercieron su derecho a las últimas palabras antes de que los magistrados se retiraran a deliberar la sentencia.

El tribunal, integrado por los jueces Alejandro José Benjamín, María Valeria Mibelli y Fernando Luis Zóttoli Ortíz, continuará con la evaluación de la prueba aportada en el juicio.

Según la acusación, la noche del 21 de agosto, alrededor de las 23:30, la víctima, identificada como Álvarez, se encontraba en la vereda de su domicilio en la intersección de Anselmo Rojo y Domingo French, en la ciudad Capital, junto a sus hermanos de 14 y 17 años. Allí se hizo presente Julián Francisco Delgado acompañado por su hermano, sus padres y su pareja, y se produjo una discusión.

En ese contexto, el acusado habría extraído un arma de fuego y efectuado disparos contra Álvarez; uno de los proyectiles impactó en el hemitórax derecho, provocando que la víctima cayera en la vereda y perdiera la vida. Delgado se habría dado a la fuga inmediatamente.

La Unidad Especializada de Homicidios I, a cargo del fiscal Pedro Gallo, representó al Ministerio Público durante el debate. En sus alegatos de clausura, el fiscal solicitó una pena de 18 años de prisión de cumplimiento efectivo para Delgado, por el delito calificado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego en calidad de autor.

Gallo recordó los hechos atribuidos y enumeró las pruebas que se analizaron durante el proceso oral y público. El tribunal anunció que tras la deliberación se dará a conocer la sentencia. Los familiares de la víctima y las partes involucradas esperarán la resolución judicial, que pondrá punto final a esta etapa del proceso. La causa continúa bajo reserva de la decisión que adopten los magistrados tras valorar las pruebas y los alegatos presentados.