Condenaron a prisión al hombre que amenazó a Ángel Di María antes de su regreso a Rosario Central

El regreso de Ángel Di María a Rosario Central ha sido todo un tema de conversación en el mundo del fútbol argentino, especialmente después de que el jugador enfrentara situaciones de violencia que pusieron en jaque su sueño de regresar a su club querido. Este viernes, se conoció una noticia relevante: un joven fue condenado a seis años y medio de prisión por amenazas dirigidas al delantero.

El caso se remonta al 29 de mayo de 2024, cuando Marcos Natanael Sánchez, de 21 años, y un cómplice no identificado, realizaron disparos en una estación de servicio en el sur de Rosario. Con un mensaje claro, "Te estamos esperando, Di María", dejaron una nota intimidante firmada por "Los Rosarinos". Aunque no hubo heridos, la situación generó un clima de miedo entre los presentes, como lo relató un testigo que recordó cómo una bala pasó muy cerca de su brazo. La defensa del acusado llegó a un acuerdo con el Ministerio Público de la Acusación, resultando en una condena de seis años de prisión por varios delitos, incluyendo la portación de un arma de fuego y robo agravado.

La pistola utilizada en el ataque fue una 9 milímetros, lo que aumentó la gravedad de la situación. El joven fue apresado dos días después en una zona cercana al cruce de las avenidas Pellegrini y Circunvalación, dando inicio a un proceso judicial que culminó con la sentencia conocida este jueves 14 de agosto.

Con el trasfondo de un regreso esperado, los hechos de violencia no solo afectan a los jugadores, sino que también generan preocupación entre los aficionados. La comunidad sigue de cerca el desarrollo de esta historia, recordando que el fútbol, en última instancia, debería ser un espacio de disfrute y no de temor.