Tras nueve jornadas de debate en la Sala 5, la Fiscalía de Cámara Penal Conclusional II consiguió la condena a 24 años de prisión para Roque Benigno Graneros por el homicidio en ocasión de robo del policía federal Juan Marcelo Navarro, ocurrido el 2 de marzo de 2013 en Banda del Río Salí. El Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Estela Giffoniello y el auxiliar Pedro Landívar, sostuvo durante los alegatos que el ataque se produjo cuando la víctima regresaba de prestar servicio y fue seguida e interceptada por dos personas que circulaban en una motocicleta.

Según la reconstrucción judicial, Graneros habría apuntado con un arma de fuego a Navarro para exigirle la entrega del rodado; ante la resistencia de la víctima, efectuó disparos que causaron heridas en tórax y cuello y, posteriormente, huyó junto a su cómplice con la moto de la víctima. Navarro, que vestía de civil pero portaba su arma reglamentaria, alcanzó a realizar un disparo que parcialmente hirió a Graneros, aunque su pistola se trabó y no pudo repeler el ataque. Navarro falleció minutos después por un shock hipovolémico, según el informe de autopsia.

El tribunal, integrado por los jueces Rafael Macoritto, Dante Ibáñez y Diego Lammoglia, valoró, entre otras pruebas, el informe forense que determinó la distancia corta de los disparos y la gravedad de las lesiones. Además, se ordenó la prisión preventiva de Graneros por seis meses, mientras la sentencia no quede firme. En contraste, el otro imputado fue absuelto por falta de pruebas, decisión que se adoptó con el beneficio de la duda pese a que la Fiscalía había reclamado una pena de 18 años.

El auxiliar de fiscal Pedro Landívar destacó la contundencia del fallo y el mensaje que transmite a la comunidad: “Estamos ante un hecho fáctico muy grave porque se atacó al bien jurídico más preciado que es la vida. Fue ejecutado cuando volvía de trabajar y cometido en la nocturnidad.” Y agregó: “La condena a Graneros refleja la gravedad del hecho, las pruebas fueron consistentes y se envía un mensaje claro contra la violencia.”