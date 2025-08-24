Una violenta pelea en Villa Allende Parque, ciudad de Córdoba, pudo haber terminado en tragedia cuando un conductor atropelló a varios jóvenes a la salida de un after y luego se dio a la fuga. El hecho ocurrió alrededor de las 8:30 del domingo, en la intersección de las calles Rincón de Luna y Arroyo Cabral, donde se realizaba una fiesta clandestina.

La secuencia fue registrada por la cámara de seguridad de un vecino, que captó la embestida y la posterior huida del vehículo. Según las primeras informaciones, la violencia comenzó con una discusión entre el conductor del automóvil y un motociclista en la vereda frente a la casa donde se reunían los jóvenes. La pelea escaló cuando amigos de ambos bandos intervinieron para separar a los involucrados; todos salieron a la calle y la discusión se tornó en agresiones verbales y físicas.

Tras el altercado inicial, el conductor del auto regresó con el vehículo, embistió al grupo y se marchó del lugar. Al menos cuatro jóvenes sufrieron heridas a raíz de la maniobra. Uno de ellos fue trasladado al Hospital de Pronta Atención Cura Brochero con múltiples traumatismos en la cara y en la espalda; según fuentes médicas, permanece fuera de peligro. Los demás afectados recibieron atención en el lugar. Las autoridades locales investigan el hecho y tratan de identificar al autor de la embestida.

La grabación de la cámara de seguridad fue secuestrada como parte de las pruebas. No se difundieron, hasta el momento, detenciones ni precisiones sobre el vehículo implicado, y las pericias continuaban en el área para esclarecer la dinámica del episodio y determinar responsabilidades.