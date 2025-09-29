Una mujer de 36 años murió esta mañana luego de sufrir quemaduras masivas tras un episodio ocurrido el pasado miércoles en un domicilio del barrio La Merced, en la localidad de San Pablo. Ese día, la pareja —un hombre de 39 años y la mujer— fue trasladada primero al hospital local y luego derivada al Centro de Salud por lesiones por combustión intencional de un líquido inflamable; ambos llegaron en estado grave.

Según la investigación se produjo una discusión dentro de la vivienda que derivó en la aplicación de fuego sobre ambos convivientes. La paciente fallecida presentaba aproximadamente el 90% del cuerpo afectado por quemaduras graves y compromiso de la vía aérea; el hombre permanece internado con cerca del 70% de su superficie corporal comprometida.

El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, reportó en conferencia que la mujer tenía “quemaduras extensas y profundas” y que, además del compromiso cutáneo, existía daño de la vía aérea que obligó a la intubación. “Eso ha llevado a que necesite la intubación y lamentablemente hubo fallas multiorgánicas con requerimiento de medicamentos para sostener la presión arterial y lamentablemente esta mañana temprano falleció”, citó el funcionario.

Sobre el hombre internado, Medina Ruiz señaló que “está muy inestable, hemodinámicamente compensado con medicamentos, pero también muy crítico. Tiene gran parte del cuerpo quemado y la vía aérea comprometida. Tiene un pronóstico muy reservado”. La causa precisa del origen del fuego continúa bajo investigación por parte de las autoridades judiciales y policiales de San Pablo.