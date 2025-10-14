Un violento enfrentamiento entre choferes de taxis y conductores de aplicaciones tuvo lugar ayer frente a la entrada de Aeroparque y quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente en redes sociales. En las imágenes se observa una pelea con empujones y agresiones físicas que generó una situación de tensión mientras los vehículos intentaban circular en medio del tumulto.

El conflicto, según se aprecia, se originó por la disputa de pasajeros y por desacuerdos sobre la organización del espacio público para el ascenso y descenso de usuarios. El incidente comenzó cuando un hombre lanzó la consigna “Vamos enfrente a mano” y fue recibido con gritos que derivaron en un primer empujón. Minutos después, la escena escaló: varios presentes intentaron separar a los contendientes, mientras algunos efectivos que intervinieron se vieron sobrepasados por el desorden.

En un momento, uno de los choferes cayó al piso y, desde esa posición, reaccionó con una patada; otro participante terminó con la camiseta rasgada. La pelea se trasladó al centro de la avenida, donde los automovilistas que intentaban circular hicieron sonar sus bocinas para avanzar, contribuyendo a la tensión. El registro deja en evidencia la falta de una intervención eficaz capaz de restablecer el orden y prevenir nuevos episodios de violencia. Hacia el final del material, cuando parecía que la situación se había serenado, un nuevo altercado reavivó el conflicto y obligó nuevamente a quienes estaban cerca a mediar para separar a los involucrados.

La filmación culmina con una advertencia dirigida a los demás conductores: “¿Entendieron el mensaje? Ahí no paren más”, frase que subraya la escalada de conflictividad en torno a la disputa por el espacio y el mercado de pasajeros en las inmediaciones del aeropuerto.